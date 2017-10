Bräunlingen Feuchtigkeit setzt Mühlentor heftig zu

Bräunlingen. Kommen keine, auch wetterbedingte, Verzögerungen bei den Sanierungsarbeiten vor, dann könnte zum Beginn des neuen Jahres das Mühlentor wieder durchfahren werden. Zwar gebe es auch mehrere Möglichkeiten, bei ungünstigem Wetter weiter zu arbeiten, darunter eine Einhausung, um die notwendigen Temperaturen für die Sanierungsarbeiten zu erzeugen. Doch auch dieses Vorhaben hätte seine Grenzen und brächte zusätzlich Kosten.

Schäden gravierend

Eine Einstellung der Arbeiten wegen Kälte würde die Öffnung des Stadttores in das neue Jahr verzögern, so Architekt Lukas Gäbele. "Die Schäden am Mühlentor sind, auch aufgrund von Wasser, gravierend und machen einen großen Sanierungsaufwand notwendig – dies war jedoch absehbar", meinte Gäbele, der gerne viel früher, schon im März, mit den Sanierungsarbeiten begonnen hätte. Doch mehrmonatige Verzögerungen durch die zuschussgebenden Behörden, die verschiedene zeitaufwändige Gutachten benötigten, bis die Mühlentorsanierung als historisches Gebäude und damit als förderungswürdig anerkannt wurde, ließen einen Sanierungsbeginn erst ab August zu.