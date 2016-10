Bräunlingen Festmeile verzaubert die Innenstadt

Fulminanter Kilbigstart wird am heutigen Freitag sein, wenn sich die Stadthalle um 19 Uhr öffnet und ab 19.30 Uhr das Fidläspaltecho die Kilbigparty musikalisch eröffnet und die Besucher auf die Hauptakteure des Abends, die Troglauer Buam einstimmt. Nach dem Erfolg vom vergangenen Jahr hat der Heimat- und Trachtenbund die bekannte Band aus der Oberpfalz wieder verpflichten können. Karten gibt es noch an der Abendkasse.

Kilbig ist aber auch Traditionspflege und dieser ist der offizielle Kilbigabend am Samstag, 15. Oktober, ab 20 Uhr in der Stadthalle gewidmet. Gestaltet wird der Abend vom Trachtenbund mit musikalischer Unterstützung durch die Stadtkapelle. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss spielen Siggi und Bob zum Kilbigtanz auf.

Der Kilbigmarkt sorgt mit über 100 Händlern, Festlauben und Ständen am Sonntag und Montag für pulsierendes und stimmungsvolles Treiben in der Innenstadt.

Der Festgottesdienst in der Remigiuskirche um 9.30 Uhr und die Gaudi des 34. Bierfassrollens ab 14.30 Uhr bilden am Kilbig-Sonntag die Höhepunkte. Zahlreiche andere Aktionen im Kelnhof-Museum mit altem Handwerk und der Hobbykünstlerausstellung, verkaufsoffener Sonntag, Automobil- und Landmaschinenausstellung sorgen daneben für Programmvielfalt.

Der Treffpunkt Kilbig hat am Sonntagmittag ab 12 Uhr ebenfalls wieder in der Stadthalle geöffnet. Ein leckeres Mittagessen wird angeboten sowie Kaffee und Kuchen bis in die Abendstunden hinein.

Der Umzug der Schuljugend am Kilbig-Montag ab 14 Uhr steht beim Schätzelemarkt im Mittelpunkt und bildet mit dem Festakt auf der Freibühne vor dem Rathaus das Kilbigfinale mit einem Wettkampf.

Weitere Informationen: Programm im Internet unter www.braeunlingen.de