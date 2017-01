Bräunlingen Fehlalarme sind stark angestiegen

Bisher hat die Stadt Bräunlingen die durch Fehlalarme verursachten Aufwendungen großzügig behandelt und dafür keine Kostenbescheide erstellt.

Doch im Jahr 2016 sind die Fehlalarme der Meldeanlagen an die Feuerwehr stark angestiegen, von den 24 Meldungen waren fast alle Fehlalarme. Es gab sogar einen mutwilligen Alarm, als das Glas des Melders absichtlich eingeschlagen wurde.

Für jeden Einsatz stehen den alarmierten Feuerwehrleuten, die in der Regel ihren Arbeitsplatz schnell verlassen müssen, nach den Bestimmungen des Feuerwehrgesetzes unter anderem Verdienstausfallentschädigung je nah Stundenzahl zu, was im Durchschnitt bei über 15 Mann je Einsatz eine beträchtliche Summe ausmacht, so die Stadtverwaltung Bräunlingen. Hinzu kommen noch Kosten für das Material, der Löschfahrzeuge und sonstige Kosten des Einsatzes. In anderen Gemeinden werden schon seit längerem bei Fehlmeldungen Gebührenbescheide verschickt.