Bräunlingen Fasnet im Casino Adler

Bräunlingen-Döggingen. Es war eine illustre Gesellschaft, die sich bei der Dögginger Frauenfasnacht im "Casino Adler" ein Stelldichein gab. Feine Damen in Glanz, Glimmer und Glamour drängten sich genauso am Roulettetisch wie arme Schlucker, in der Hoffnung auf den großen Gewinn. Allen aber stand die Lust an der Narretei ins Gesicht geschrieben, als sie vom Organisationsteam mit einem Glas Sekt willkommen geheißen wurden.