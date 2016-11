Bräunlingen Faires Fußballturnier

Neu war der Veranstaltungsname, der das Ziel des Turniers, den Respekt voreinander zu bewahren, mit dem Fairplaygedanken verknüpfte. Neu war auch die Erweiterung des Turniers auf eine Veranstaltung für Kinder- und Jugendliche. Im Vordergrund stand dabei nicht das Ergebnis, sondern der Spaß am Spiel. Ergebnisse mit Dutzenden von Toren waren daher keine Seltenheit. Am Morgen nahm auch ein Team mit Bräunlinger Schülern am Wettbewerb teil, das prompt den zweiten Gesamtrang erzielte. Im Nachmittagsturnier trafen Teams aus Unterbränd/ Waldhausen und dem Städtedreieck aufeinander.