Seinem Vorgänger Uli Laufer (Mitte links) dankte der neue Hexenmeister Matthias Schmid für acht Jahre an der Spitze der historischen Urhexen-Gruppe. Er lobte den unermüdlichen Einsatz für die Fasnet und den Fasnetverein – nicht nur während der närrischen Tage. Matthias Schmid übergab unter dem Fauchen der Urhexen eine Rieswelle­jacke mit eingestickter Inschrift. Uli Laufer war von 2008 bis 2016 Hexenmeister der Bräunlinger Urhexen und hat an Matthias Schmid übergeben, der 2017 erstmals als Hexenmeister die Fasnet mitgestaltet. Von 2004 bis 2008 war Laufer Urhexe; er wird auch in Zukunft zu den furchterregenden Gesellen gehören und dabei unter seinem Hexenmotto "Immer 120 Prozent als Urhexe" Gas geben. Auch das Jahr über steht viel auf dem Programm der Urhexen alias Rieswellemacher, bis hin zum sehr beliebten Rieswelleball im Grafensaal zum Beginn der Fasnettage. Foto: D. Maier