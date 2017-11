Bräunlingen Es wird langsam eng in der kleinen Grundschule

Koordiniert wird das Alltagsgeschäft mittels Skype-Anrufen von Bräunlingen aus nach Köln, Hamburg, Berlin und eben nach Peru. Das klappe ganz gut, denn trotz der zehn Jahre gehe den Mitgliedern von Villa Milagrosa die Arbeit nicht aus.

"Wir merken jedes Schuljahr, wie wichtig unsere Schule in Nueva Cajamarca ist, dass wir den Kindern einen Raum zum Lernen ermöglichen in einer Stadt, die chaotisch, dreckig und ohne Perspektiven ist", erklärt Julian Blessing.

In diesem Schuljahr sind alle Jahrgangsstufen zum ersten Mal angeboten und 120 Kinder sind im Kindergarten und der sechsstufigen Grundschule betreut. Es wird langsam eng in der kleinen Grundschule, die vor fünf Jahren von ehrenamtlichen Architektinnen, darunter die Bräunlingerin Franziska Hummel, gebaut wurde.

Schichtunterricht morgens und abends ins Auge gefasst

Eine Möglichkeit, mehr Kinder zu betreuen, wäre es, die Klassenzimmer doppelt zu belegen, also morgens und abends Unterricht anzubieten. Das sei in Peru durchaus gängige Praxis, weil das Land mehr schulpflichtige Kinder als Klassenräume habe. Dazu müsste der Verein aber finanziell wachsen. Die zehn Lehrer werden seit Jahren durch einen festen Spenderkreis finanziert. Mittlerweile steigen jedoch auch in Peru die Fixkosten, sodass dort, wie in Deutschland, neue Finanzierungswege gesucht werden.

Gemüsegarten hat Vorbildcharakter in der Region

Ein Schritt ist der vor zwei Jahren angelegte Gemüsegarten. Hier wird Gemüse für die Küche zur Speisung produziert. Die Überschüsse können auf dem lokalen Markt verkauft werden.

"Vor Ort gibt es keine Gemüseproduktion, kaum jemand in der 30 000-Einwohner-Stadt hat einen Gemüsegarten und das trotz hervorragender Anbaubedingungen. Unser Gemüse ist eine frische und vor allem gesunde Alternative zu den chemisch behandelten Produkten von der Küste", sagt Nicole Paganini.

In einem nächsten Schritt wird die Gemüseproduktion nun in die Hinterhöfe der Familien verlegt und in der Stadt eine kleine Gemüsekooperative aufgebaut.

Das Bildungsprogramm in Peru strebt nach Erweiterung. Es steht im Raum, den Schülern ein Stipendium anzubieten, welches die Besten, sozial Kompetentesten oder Bedürftigen in der Sekundarstufe unterstützt. Mehr zum Verein und seinen Aktivitäten im Internet unter www.villa-milagrosa.org.