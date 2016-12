Bräunlingen Erstes Hochamt in sanierter Kirche

Bräunlingen. Walter Eckert drückte damit die Freude der Pfarrgemeinde aus, nach eineinhalb Jahren wieder in der Stadtkirche Eucharistie feiern zu können. Der Erwachsenenchor der Kantorei sang im festlichen Hochamt die "Krönungsmesse" von Wolfgang Amadeus Mozart und das "Magnificat" von Franz Schubert für vierstimmigen Chor. Zusammen mit vier Solisten und einem großen Orchester sorgte die Kantorei für einen festlichen Rahmen des Weihnachtshochamtes.

In seiner Weihnachtspredigt stellte Stadtpfarrer Walter Eckert das "Wort" in den Mittelpunkt seiner Gedanken und ging auf die Bedeutung des Wortes, das von Gott kommt, besonders ein. Durch das Wort werde den Menschen Gott mitgeteilt, denn "Gott ist das Wort, das schafft" und das Leben mitgestalte, so Pfarrer Eckert. Er bezog die Kommunikation durch das Wort auf die Kirchensanierung seit 2012, denn viele Worte wurden in Vorüberlegungen, Entscheidungen und Diskussionen benötigt für ein gutes Werk. Er wünschte allen viele ermutigende, hilfreiche und auch tröstende Gespräche, sowie einen guten Umgang mit den Worten.

Der aktuelle Anlass des Hochamts zur Kirchenwiedereröffnung wurde von der festlichen Musik des Orchesters und den Sänger getragen und gefeiert, für die alle Akteure viel Applaus nach dem Hochamt erhielten. Etliche Dankesworte von Pfarrer Eckert an alle, die einen Beitrag zur Kirchensanierung und dem Hochamt leisteten, schlossen den Weihnachtsgottesdienst in der Stadtkirche ab.