Bräunlingen Eröffnung des Bürgerhauses verschiebt sich

Bräunlingen (dm). Ursprünglich war Ende 2017 die Übergabe geplant, was auch aufgrund von Bauverzögerungen der Handwerker nicht möglich war. Die Bausumme liegt derzeit bei knapp 1,6 Millionen Euro. "Wie sieht es mit der Beschallung aus, denn wir sind durch die Stadthalle gebrannte Kinder?", fragte Guse. Michael Gut regte ein Testfest im Bürgerhaus an. "Es muss sicher sein, dass wir nicht wieder bauliche Veränderungen für eine gute Beschallung vornehmen müssen", meinte Berthold Geyer. "Für den Unterbränder Raum ist eine Beschallungsgrundausstattung vorgesehen", so Architekt Schmid. "Schon jetzt ist die Nachhallzeit gut", bestätigte Alexander Misok vom Stadtbauamt.