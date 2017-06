Bräunlingen Erfolgsgeschichte mit Modellcharakter

Kindergartenleiterin Veronika Schweizer hob das gute Betriebsklima hervor und meinte: "Was nützt das schönste Gebäude, wenn wir alle, die wir dort arbeiten, es nicht mit unseren Ideen, mit unserer Lust, mit unserer Professionalität, mit unserem Leben und Lachen füllen?" Dass dies so ist, konnten alle Besucher später unter anderem beim Luftballonfliegen, in der Experimentierstube, beim Schubkarrenrennen und an der Hüpfburg sehen.

Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche hob den hervorragenden Ruf des Kindergartens und das gute Verhältnis zur Verwaltung hervor und bezeichnete den Kindergarten als eine "wichtige Infrastruktureinrichtung". Viele Erzieherinnen seien schon über 20 Jahre dabei, was auch das gute Verhältnis und die gute Stimmung unterstreiche, so Bertsche. Nach dem "kleinen Festakt" herrschte großes Treiben auf dem Gelände und auch in den Gebäuden. Nicht nur die Eltern konnten sich beim "Tag der offenen Tür" überzeugen, dass ihre Kinder hier in guten Händen sind. "Das Kindergartenjubiläum war eine sehr gelungene Sache. Man hat gespürt und gesehen, was das Team mit den Kindern alles auf die Beine stellt", bilanzierte Otto Brugger. "Es war ein richtig schönes Fest für Alt und Jung von und mit den Kindern, mit dem wir sehr zufrieden sind", meinte Veronika Schweizer zum Jubiläumstag.

"Wann kommt das nächste Kindergartenjubiläum mit Festtag" fragte ein Mädchen seine Eltern, was zeigt, dass es allen gefallen hat.

1992 wurde die Stadt erstmals Träger und baute ein neues Gebäude für drei Gruppen. Eröffnung war am 11. April 1992. 1997 folgte eine vierte Gruppe in der Gymnastikhalle. 2001/02 kam die Schulkindbetreuung dazu. 2010 wurden die ersten Kinder unter drei Jahren in die Krippe aufgenommen. Die Zahl der Krippenplätze wurde ausgebaut. 2013 folgte der Umzug in das ehemalige Grundschulgebäude. Derzeit sind 26 Kinder unter drei Jahren und 80 Kinder ab drei Jahren im Kindergarten. 20 Erzieherinnen betreuen die Kinder.