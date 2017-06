Bräunlingen Engagement ist unbezahlbar

Mehnert berichtete von einem bemerkenswerten Verein, der auf überwiegend positive Erlebnisse blicken kann und stets die die Möglichkeit hat, sich im Haus auf vielfältige Art und Weise einzubringen.

Der Förderverein setzte sich im Vorjahr rechtzeitig dafür ein, dass die Qualität der Mahlzeiten wieder dem gewohnten Niveau entspricht. Auf den Förderverein geht außerdem der Kauf eines viel genutzten Fernsehers für den Gemeinschaftsraum und die Neugestaltung der Außenanlage mit Sonnenschirmen zurück. Auch leitete er den Kauf einer Rollstuhlwaage für die Pflegestation ein, votierte einstimmig für die Einführung einer Ehrenamtspauschale und war in gewohnter Manier für das attraktive Unterhaltungsprogramm zuständig, das in der Cafeteria Bewohner und Besucher gleichermaßen erfreut.

Viele Ehrenamtliche betreiben die Cafeteria, die sich neben den Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Erbschaften längst zur Haupteinnahmequelle für den Verein entwickelte. "Der Geist des alten Krankenhauses hat sich längst auf das Seniorenzentrum übertragen", sieht Joachim Schweitzer einen Grund für den Erfolg in dem kontinuierlichen Engagement für die Einrichtung, die in der Bevölkerung einen hohen Stellenwert genießt.

Claudia Eisenring, Leiterin soziale Dienste, trug die Wunschliste an den Förderverein vor. Ganz oben stehen der Kauf eines Massagesessels, neue Rutschmatten für die Bäder und diverse Hocker. Die Kooperation zwischen Förderverein, Heimleitung und VdK läuft bestens. Optimierungspotenzial sah der Förderverein hinsichtlich der Neugestaltung und Pflege der Außenanlagen oder bezüglich diverser altersbedingt anstehender Sanierungsarbeiten im und am Gebäude. So entspricht die Innenraumbeleuchtung der Cafeteria nicht mehr den heute gültigen Vorschriften. In zunehmendem Maße kristallisiert sich heraus, dass sich das für die Hausmeistertätigkeiten eingesetzte Budget als zu niedrig erweist.

Die Neuwahlen bestätigten für weitere drei Jahre den Vorsitzenden Ulrich Mehnert, Stellvertreterin Lioba Kritzer, Schriftführerin Beatrix Zirlewagen, Kassiererin Stephanie Engesser und die Besitzerinnen Inge Prünster (Hospizarbeit), Friedel Hug (ehrenamtliche Tätigkeiten), Günter Jekel (Veranstaltungen) und Theo Fritz (Öffentlichkeitsarbeit).

Der Förderverein Seniorenzentrum Bräunlingen zählt aktuell 37 Einzelmitglieder, 24 Partnermitglieder und sieben Institutionen. Am 22. Juni lädt Frieda Kloock alle Besitzer von Rollatoren zur technischen Wartung auf den Max-Rieple-Platz nach Donaueschingen ein. Das Rote Kreuz übernimmt den Transport. Günter Jekel und Guido Scherzinger laden zu einem Nachmittag in die Cafèteria ein. Am 25. Juni wird unter dem Titel "Zum Stelldichein in Oberkrain" eine musikalische Reise nach Slowenien unternommen.