Bräunlingen Eltern kämpfen für Sanierung

Der Rathauschef machte auch deutlich, dass eine gleichzeitige Innensanierung und eine energetische Verbesserung finanziell nicht möglich sei. Er schlug vor, dass der Ortschaftsrat dieses Thema kommunalpolitisch aufgreifen und eventuell die Prioritätenfolge ändern könne, damit eine Innensanierung bald möglich werde. Danach werde der Gemeinderat darüber beraten.

Schon vor über zwei Jahren hatte ein Pilzbefall im Innern der Schule Sofortmaßnahmen erforderlich gemacht. Im März 2015 war in einem Nebenraum der Pilz entdeckt worden, der nach erster Inaugenscheinnahme als gesundheitsbeeinträchtigend eingestuft wurde. In der Raumluftprüfungszeit konnten die Schüler in einen freien Raum ausweichen. Luftmessungen hatten jedoch in der Schule keine gesundheitsschädlichen Ergebnisse ergeben.