Bräunlingen Einspruch gegen Straub-Erweiterung

Der Betrieb hat das zum Anlass genommen, sich hinsichtlich der anstehenden Projekte neu zu orientieren. Begonnen wurde deshalb mit einer Maßnahme, die eigentlich nach der Erweiterung in Richtung Bregenberg erfolgen sollte: "Wir haben jetzt sehr aktiv das Hochregallager im Gewerbegebiet Niederwiesen forciert", sagt Würth. Man sei jetzt eben schrittweise "ein wenig durcheinandergeraten". Dabei bestünden die Verhältnisse und auch das, was in Form einer Firmenerweiterung möglicherweise in Zukunft geschehen könnte, schon seit lange Zeit. "Als das Gelände der alten Bürstenfabrik zu einem Wohngebiet wurde, hat man die Firma und eine mögliche Erweiterung im Grundbuch auch so festgehalten", sagt Würth.