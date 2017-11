Bräunlingen Einiges vorgenommen

Bräunlingen. "Wir haben nur Projekte (rund 3,5 Millionen Euro) die nach Verwaltungsmeinung nicht verschiebbar sind oder aufgrund von Bestimmungen umgesetzt werden müssen, in Priorität eins eingestuft", meinte Bürgermeister Jürgen Guse zu Beginn der Beratungen. Einige Vorhaben wurden von Priorität zwei in Priorität eins für 2018 hochgestuft, darunter der Brandschutz in der Gauchachschule, der Perspektivplan für Döggingen und für die Durchsageanlage der Grundschule Bräunlingen.

Keine Mehrheit fand der Wunsch von Lorenz Neininger, eine Planungsrate für das Gemeinschaftshaus Waldhausen für 2018 einzustellen, da nach Meinung von Bürgermeister Jürgen Guse in 2019 nicht mit dem Beginn des Umbaus zu rechnen sei.

Der Fußweg beim Spitalplatz wird für 25 000 Euro (mit Sperrvermerk versehen) verbessert, doch eine Druckampel für einen besseren Übergang wird aufgrund zu niedriger Verkehrsfrequenz von den Verkehrsbehörden nicht genehmigt.