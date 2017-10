Bräunlingen "Einer für alle und alle für einen"

Wie groß war die Enttäuschung, als Diebe beim Stadtfest Einnahmen und Wechselgeld der Stadtkapelle raubten. Doch die Solidarität mit den Musikern war riesig. Über diese Welle der Spendenbereitschaft freuen sich die Musiker – das Geld ist dafür nicht der einzige Grund.

Furtwangen. Der Tatort war im Hotel Ochsen während des Trödlermarkts: Nachts brechen Diebe ein, dringen in den Keller, stehlen dort deponierte Einnahmen und Wechselgeld der Stadtmusik. Die Enttäuschung über den Verlust war riesig. Immerhin waren es mehrere tausend Euro, die der Verein ehrenamtlich erwirtschaftete. Wie sollte es nach diesem dreisten Diebstahl weitergehen?

Doch was in den Monaten danach passierte, war beispiellos: Zahlreiche Vereine in Furtwangen riefen zu Spendenaktionen auf, um die Leid geplagten Musiker zu unterstützen. "Der Zusammenhalt war gigantisch. Darauf sind wir sehr stolz. Wir freuen uns sehr darüber", betont Volker Schwer, Vorsitzender der Stadtkapelle. "Das hat unsere kühnsten Erwartungen weit übertroffen." Inzwischen habe der Verein an Spenden genauso viel eingenommen, wie er für das Stadtfest ausgegeben hat: "Es ist eine Nullrunde geworden", so Schwer.