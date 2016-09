Bräunlingen Einblicke für Angehörige

Bräunlingen-Döggingen. Nicht Ehrengäste und Festreden waren angesagt, im Mittelpunkt standen vielmehr die Belegschaft und die Betriebsrentner mit ihren Familienangehörigen.

Den Beginn des Jubiläums markierten umfangreiche Informationen an die aktuellen Mitarbeiter am Freitagnachmittag, als ihnen nach Dienstschluss an mehreren Stationen Schwerpunkte und Ziele der Langfristpositionierung 2026, dem Jahr des 100-jährigen Bestehens, erläutert wurden. Untergebracht waren diese Infostände in sechs markanten Tipis, die dann am Samstag zu Spielstationen für Kinder umfunktioniert wurden.

Rund 1200 Anmeldungen lagen dem Organisationsteam für den Samstag vor, welcher neben den Mitarbeitern vor allem deren Angehörigen vorbehalten war. In knapp zwei Dutzend 90-minütigen Betriebsführungen konnten sich die Besucher über Produkte, Betriebsabläufe und den Maschinenpark informieren, aktuelle Neuigkeiten gab es aber auch zur demnächst anlaufenden Betriebserweiterung. Dann durfte selbstverständlich auf dem zum Festplatz umgestalteten Freigelände zum gemütlichen Teil übergegangen werden.