Bräunlingen Ein "Musterbeispiel" für Integration

Bräunlingen. "Das ist ein Musterbeispiel, wie Integration gelingen kann, wenn man eine gute Betreuung hat. Viele soziale Probleme, die andernorts existieren, kommen in Bräunlingen gar nicht erst auf", würdigt Rülke die Arbeit dort. Die Spendenbereitschaft der Bevölkerung sei toll, ergänzt Petra Molitor. Die Zusammenarbeit mit dem Rathaus klappe hervorragend. Mittlerweile haben die meisten Flüchtlinge der ersten Stunde einen Arbeitsplatz auch dank der großen Unterstützung der heimischen Industrie. Auch die Integration in Vereine gelingt zusehends. Inzwischen sind vier neue Zuwanderer hinzugekommen, die gerade anfangen, Deutsch zu lernen.

Alles begann von zwei Jahren. Es gab eine Informationsveranstaltung der Stadt, dass Bräunlingen künftig auch Flüchtlinge aufnimmt und Leute gesucht werden, die Interesse haben, sich ehrenamtlich einzubringen. Etwa 50 Bürger trugen sich damals unverbindlich in eine Liste ein. Daraus bildete sich schnell der jetzige engere Helferkreis, der alle Aktionen koordiniert. Als die Flüchtlinge dann eintrafen, acht aus Gambia, einer aus Pakistan, stand zunächst eine Einweisung über Mülltrennung an, danach lud man sie zu einer Kennenlernveranstaltung in den "Rebstock" ein, auf der sie auch von Bürgermeister Guse begrüßt wurden.

Die Verständigung lief zunächst in Englisch, dann wurde konsequent Deutsch gepaukt. Hierbei halfen verschiedene Leute mit, die nicht im engen Kreis sind. Ferner hieß es, Gegenstände des täglichen Lebens wie Möbel, Hausrat oder auch Fahrräder zu organisieren. Es galt, Kontakte zu knüpfen, Behördengänge zu machen und Anträge zu stellen. Immer wieder hatten die Helfer mit bürokratischen Hürden zu kämpfen. Der Staat sei zu schwerfällig, während die Betroffenen in der Warteschleife hängen und nicht wissen, wie es weiter geht, berichtet Regina Hofacker, die oft Briefe aus Amtsdeutsch übersetzen muss. Der Umgang mit den Flüchtlingen verläuft ansonsten sehr positiv. Sie seien lernwillig, dankbar, hilfsbereit und extrem respektvoll zu älteren Leuten. Allerdings fehle zum Teil der Kontakt zu Gleichaltrigen.