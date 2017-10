Bräunlingen Ein Leben geprägt von Extremen

"Man muss immer ein Ziel vor Augen haben, das man erreichen will, dann ist es möglich, auch außergewöhnliche Vorhaben zu schaffen". Dieser Leitsatz prägt das Leben des Extremsportlers Joey Kelly. In seinem Vortrag "No Limits – Wie schaffe ich mein Ziel" brachte er diese Maxime zu den 400 Besuchern rüber.