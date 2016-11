Bräunlingen Ein Glücksfall für das Bräunlinger Seniorenzentrum

Die Möglichkeit, auch dringend benötigte und nicht über die kassenärztlichen Leistungen abgedeckte Ausstattungen zur Betreuung der Bewohner zu finanzieren, gebe es sonst in kaum einem AWO-Heim. Möglich machen diesen Erfolg die Einnahmen aus der von ehrenamtlichen Helfern nahezu tagtäglich betreuten Cafeteria. Einen Teil dieser Einnahmen setzt der Förderverein dafür ein, den von der Einrichtungsleitung beantragten Pflegerollstuhl und vier weiterer Toilettenstühle zu beschaffen. Aber auch wenn es darum geht, diverse Veranstaltungen wie Modenschauen, die Fasnet oder die Mitwirkung am Straßenmusiksonntag zu gestalten ist der Förderverein bei Bedarf stets zur Stelle. Auch an der bevorstehenden Neugestaltung der Außenanlage wird er sich beteiligen. Eine gute Resonanz verzeichneten auch die monatlichen Gottesdienste am ersten Montag im Monat und die VdK-Nachmittage.

Die Berichte von Schriftführerin Beatrix Zirlewagen und das Zahlenwerk von Stefanie Engesser gaben einen kleinen Eindruck der Agilität des Fördervereins.

Vorsitzender Ulrich Mehnert berichtete zu Beginn davon, dass der Förderverein aufgrund des Umsatzes in der Cafeteria ab sofort umsatzsteuerpflichtig sei. Alle Versuche, sich einem paritätischen Wohlfahrtsverband anzuschließen, scheiterten bislang aus teilweise dem Vorstand nicht nachvollziehbaren Gründen.