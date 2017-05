Bräunlingen Ein Edelbrand aus Löwenbräu

Für die Lagerung ließ er seine Kontakte spielen und sich in einer Manufaktur aus dem Holz eines ehemaligen Bourbon-Fasses ein kleineres Fass zimmern, in dem genau die zu erwartende Ausbeute Platz hatte. Und die war leicht zu ermitteln, nämlich der Alkoholgehalt des Bieres abzüglich eines kleinen Anteils an Vor- und Nachlauf. Für die Destillation wurde das Bier noch etwas herunter verdünnt. Die Ausbeute wurde dann etwa ein halbes Jahr in dem Eichen-Fass eingelagert.

Nicht länger, denn schließlich solle man das Bier im Aroma wiederfinden, so Ansgar Barth. Und das hat er sehr gut hinbekommen, wenngleich auch der Bourbon etwas zum Geschmack beiträgt, genauso das Holz, das ganz mild und angenehm herauszuschmecken ist, wie André Luis Pinto bemerkte. Zudem gibt es dem auf 49 Prozent eingestellten Edelbrand eine wunderschöne bernsteinfarbene Färbung. Mit dem Ergebnis waren alle zufrieden. Doch Ansgar Barth möchte weiterexperimentieren. Beispielsweise mit Fässern aus anderem Holz. Einer weiteren Zusammenarbeit stehen beide Seiten offen gegenüber und genossen die Gelegenheit zum Fachsimpeln.