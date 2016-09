Bräunlingen "Eignungstest" bei einer Tasse Kaffee

"Früher gab es zu jedem großen Anlass wie Hochzeit, Geburt, Taufe oder Weißer Sonntag noch die Kaffeenachmittage. Das gehörte zu Tradition des Dorfes, dass die Frau immer am darauffolgenden Tag einen Kaffee für die Frauen des Dorfes auszurichten hatte", erzählt Gertrud Hepting. Und besonders der erste Kaffee, in der Regel der nach der Hochzeit, hat so mancher Hanore die Schweißperlen auf die Stirn getrieben. Denn die älteren Dorf-Frauen nahmen den Termin gern zum Anlass, um die Frau genauestens unter die Lupe zu nehmen. Erst, wenn der inoffizielle "Eignungstest" absolviert war, wurden alle kommenden Kaffee-Nachmittage entspannter.

Eines hatten die jungen Frauen damals gemeinsam – allesamt waren sie angeheiratet und die ersten Schritte in der festen Dorfgemeinschaft waren eher schwer. Vielleicht haben sie sich auch deshalb gefunden und durch die Kinder, die alle recht nah das Licht der Welt erblickten, eine Gemeinschaft gebildet, die sich bis heute schätzt und nun ihre Stammtisch-Premiere erlebte.