Bräunlingen E-Bike-Verleih legt nochmal zu

Unter dem Motto "Ausleihen, aufsitzen und los" können sich Interessierte im Kreisgebiet, unterstützt von einem Netz aus Verleih- und Akkuwechselstationen, ein Elektrofahrrad mieten. Das sehr gelenkschonende Sportgerät setzt jeden in Bewegung und ermöglicht das Erfahren der Bräunlinger Sehenswürdigkeiten. Dabei helfen ausgebaute Radwege fernab jeder Hauptstraße und bringen die Radler mitten in die Natur mit viel Wald. Die sensorgesteuerte Unterstützung ermöglicht es, Steigungen ohne große Kraftanstrengung zu bewältigen.

Insgesamt wurden die E-Bikes in der zurückliegenden Saison 2016 an 50,8 Tagen in Bräunlingen genutzt. Rund 40 Prozent der Bike-Kunden verbringen ihren Urlaub in Bräunlingen, doch auch Einheimische (38 Prozent) aus Bräunlingen und den Ortsteilen fahren oft mit dem geliehene E-Bike. Für die aktuelle Saison 2017 wurden die Rädertypen an die Bedürfnisse und an das Ausleihverhalten der Gäste angepasst. Es stehen nun ganzjährig zwei Tiefeinsteigerräder sowie von Mai bis September weitere vier Tiefeinsteigerräder zur Verfügung. Auf die Mountainbikes wird verzichtet.

Insgesamt 30 Radtouren sind im Schwarzwald-Baar-Kreis ausgeschildert, darunter die Kirnbergseeroute, die über den Kirnbergsee bis ins Bregtal führt. Auch die Quellregion Donau hat mehrere Radschleifentouren ausgeschildert.