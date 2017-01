Bräunlingen Drei Jahrzehnte im Dienst der Stadt

Sorgen, dass es ihm im Ruhestand langweilig wird, hat Jürgen Guse keine. "Ich habe nie Mauern aufgebaut und war auch als Bürgermeister immer ein Gleicher unter Gleichen", sagt er. Und so hat er sich über die Jahrzehnte in Bräunlingen einen großen Freundeskreis aufgebaut, den er auch im Ruhestand pflegen möchte. "Ich war immer gern unter Leuten, das war mir nie eine Last." Und so soll es dann auch bleiben, wenn er die Amtsgeschäfte Ende des Jahres an seinen Nachfolger übergibt.

Aber zuerst liegt vor ihm noch einiges an Arbeit. Doch alles wird er nicht mehr schaffen. Die Sanierung der Kirchstraße – die ersten Planungen wurden bereits angeschoben – wird länger dauern als seine restliche Amtszeit. "Es tut weh, dass ich das nicht mehr abschließen kann", so der Bürgermeister. Denn die Kirchstraße wäre der Abschluss eines Projektes, das ihm während seiner Zeit im Rathaus immer am Herzen lag: "Die Innenstadtsanierung war ein herausragendes Projekt", zieht Guse Bilanz.

Dreh- und Angelpunkt war die Umgehungsstraße: "Mir war immer klar, dass wir nur eine vernünftige Innenstadtsanierung machen können, wenn wir den Durchgangs­verkehr aus der Innenstadt herausbekommen." Der Rückblick: Bevor die Umgehungsstraße gebaut wurde, wurden am Mühlentor 12 000 Fahrzeuge täglich gezählt. "Und auch die Lastwagen mussten alle durchs Städtle durch."

Als am 25. September 2000 die Ortsumfahrung um die Bräunlinger Innenstadt freigegeben wurde, machte dieses Projekt gleichzeitig den Weg frei für eine maßgebliche Umgestaltung der Innenstadt: Zwar waren von 1985 bis 2000 schon die Sommergasse und die Zingelgasse saniert worden. Aber das war nur ein kleiner Teil der historischen Altstadt. Nun wurden mit der Zähringerstraße, dem Kelnhofmuseum und dem Bereich vor der Kirche stadtbildprägende Stellen in Angriff genommen. "Die Umgehungsstraße war die Grundvoraussetzung, dass wir die Seitenbereiche zurückbauen konnten und eine optische Aufwertung möglich war", blickt Guse zurück.

Fast die komplette Innenstadt wurde mittlerweile umgestaltet. Nur eben die Kirchstraße fehlt noch. "Sobald die Dinge, die wir im Haushalt 2017 festgemacht haben, abgearbeitet sind, wird die Kirchstraße aber an Priorität eins rücken", ist sich der Bürgermeister sicher. Doch zunächst sind das Dorfgemeinschaftshaus in Unterbränd, das Mühlentor und der Fahrradweg zwischen Döggingen und Mundelfingen an der Reihe. "Dass es mit der Kirchstraße nicht mehr klappt, damit muss ich eben leben."

Zeit im Rathaus durchweg als positiv erlebt

Durchweg positiv hat Guse die mehr als 30 Jahre im Rathaus erlebt. "Sonst hätte ich es ja nicht so lange gemacht." Auch wenn sich vieles gewandelt hat: Früher reichte Ahnung von kommunalen Finanzen, heute bräuchte es Führungs- und Managementqualitäten, Netzwerke wären wichtig, und vor allem müsse man heute mehr Zeit einkalkulieren.

Durch und durch ist er Bürgermeister. Gerade die "Allzuständigkeit", die Verwaltungschefs in Baden-Württemberg eingeräumt wird, gefällt ihm. Immer hat er einen Notizblock im Auto, ob bei der Reinigung, beim Metzger oder beim Bäcker – oft wird er auf irgendetwas angesprochen: "Und wenn ich mal nicht zuständig bin, dann weiß ich, an wen ich mich wenden muss, und kann es weitergeben." Denn genau das sei wichtig: "Es schafft Vertrauen in die Kommunalpolitik."

Und noch etwas hat sich geändert: "Heute zählen Argumente", sagt Guse. Früher hätte es gereicht, wenn Bürgermeister und Gemeinderat etwas umsetzen wollten. Heute sei es wesentlich wichtiger, die Bürger auch mitzunehmen und einzubinden. Deshalb wurde auch zur Umgestaltung der Kirchstraße eine Informationsveranstaltung abgehalten. Apropos Informationsveranstaltung: Hier gibt es dann doch etwas, was Guse im Nachhinein gerne anders gemacht hätte. Es ging um die Schließung des Hallenbades. "Heute würde ich die Veranstaltung nicht mehr moderieren, sondern jemanden von extern dafür holen", so der Bürgermeister. Denn jeder in der Halle habe gewusst, dass er eigentlich für eine Schließung des Hallenbades sei, und bei manchem Gegner sei das Gefühl aufgekommen, dass die Moderation nicht wirklich neutral gewesen wäre.

"Nicht nur verwalten, sondern auch gestalten"

Ein Tipp, den Jürgen Guse auch gerne seinem Nachfolger geben möchte. Doch nicht nur hilfreiches Wissen wird Ende des Jahres übergeben. Auch handfeste Projekte: "Vieles, was wir jetzt säen, wird der Nachfolger ernten", so Guse. Und das ist nicht nur das letzte Puzzelteil für die Innenstadtsanierung. Auch der Wohnmobilstellplatz in Döggingen, das Neubaugebiet Bregenberg oder das Gewerbegebiet in Döggingen nördlich der B 31 gehören dazu. Für vieles werden jetzt die Weichen gestellt. "Man muss etwas anpacken, nicht nur verwalten, sondern gestalten." Das sei sein Grundbedürfnis und sein Grundverständnis, wie ein Bürgermeister sein Amt ausfüllen sollte.

Bürgermeister Jürgen Guse ist noch bis Ende des Jahres im Amt. Die Wahl findet voraussichtlich im Oktober statt. Sie soll nicht mit der Kilbig kollidieren.