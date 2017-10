Bräunlingen Drei Einsatzbereiche in einer Übung

Mit gleichzeitig drei Einsatzbereichen hat sich die Bräunlinger Feuerwehr eine schwierige Aufgabe für ihre Herbsthauptprobe gestellt.

Bräunlingen. Starke Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoss des "Lindenhofes", was die Drehleiter aus Donaueschingen notwendig machte, ein Lastwagen-Unfall mit einem Auto und eingeklemmten Personen, sowie eine "unbekannte Flüssigkeit" auf der Ladefläche des Lasters war die Übungsannahme beim "Lindenhof". "Ich bin dem Verlauf der Übung zufrieden", sagte der stellvertretende Kreisbrandmeister, Reinhold Engesser. Er ging in seiner Bilanz auf einige Verbesserungsvorschläge ein. "Ein Feuerwehrkonzept ist auch in Bräunlingen dringend notwendig, wobei dadurch keinen Kosten eingespart werden", so Engesser. "Wir können auf unsere Feuerwehr sehr stolz sein", sagte Bürgermeister Jürgen Guse, der in einigen Worten auf die vergangenen drei Jahrzehnte Bräunlinger Feuerwehr zurückblickte.