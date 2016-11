Bräunlingen Dorfleben soll durch zahlreiche Projekte belebt werden

Die Basisdaten von Mistelbrunn, wie Häuser, Einwohner, geplante Projekte, Wünsche für den Ort müssen erhoben werden. Dafür wird in den nächsten Tagen ein Fragebogen an jeden Haushalt verteilt, mit der Bitte, diesen so ausführlich wie möglich auszufüllen und zurück zu geben. je mehr Daten gesammelt werden können, umso besser. Für Gemeinschaftsprojekte sind Zuschüsse bis zu 40 Prozent möglich.

Ingenieur Otto Körner, der schon seit vielen Jahren für Bräunlingen das Programm betreut, erläuterte ganz genau, was förderungsfähig ist, wie viel Zuschuss möglich ist und wie man einen Antrag stellt. Wer Fragen hat oder Hilfe braucht, kann sich jederzeit über den Ortsvorsteher melden.

Wichtig sei, sich zu überlegen, was besonders mit älteren Gebäuden in Zukunft geschehen soll und eventuell förderungsfähige Projekte, wie Ausbau zu Wohnzwecken, zu verwirklichen. Bis Mitte 2017 soll eine Konzeption erarbeitet sein, damit im Oktober der Antrag gestellt werden kann.

Ortsvorsteher Norbert Knöpfle sagte, dass nächstes Frühjahr vorübergehend eine Geschwindigkeitstafel aufgestellt werden soll. Außerdem hofft er auf viele Ideen für die Zukunftsentwicklung des Ortes. Es muss nicht mit dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum zu tun haben. Erfreuliches gab's zum schnellen Internet. Bis Ende November soll es funktionieren. Die offizielle Eröffnung ist am 5. Dezember um 11 Uhr am Backbone-Häuschen am Ortseingang. Einig war sich die Versammlung, dass man es wieder mit einem Bürger-Stammtisch versuchen möchte. Auch ein Platz für den Büchertausch wurde angelegt.