Bräunlingen Dögginger Tunnel bleibt länger gesperrt

Die zeitweilig angedachte Vorverlegung der nach Ostern geplanten Belags-Sanierungsarbeiten ist indessen vom Tisch: Die wichtige Verkehrsachse soll so schnell wie möglich wieder von den Autofahrern genutzt werden können. "Unser Primärziel ist jetzt die rasche Öffnung", sagt Reinhold Mayer, Leiter des Dezernats Ländlicher Raum beim Landratsamt, das für das Straßennetz im Landkreis zuständig ist.

Die Reparaturen laufen zwar schon – am Donnerstag wurde bereits der Straßenbelag an der Brandstelle erneuert und der Tunnel feucht gereinigt –, dennoch stehen noch umfangreiche, zeitaufwendige Untersuchungen und Arbeiten bevor. Die durch das brennende Auto verursachten Partikel müssen durch eine Spezialfirma abgesaugt werden, ehe dann die Luft in der Tunnelröhre von Fachleuten auf Schadstoffe untersucht und letztlich mit der Wiederherstellung der sicherheitsrelevanten Elektrotechnik begonnen werden kann.

"Wir arbeiten mit Hochdruck, wollen den Tunnel so schnell als irgend möglich wieder für den Verkehr öffnen", versichert Reinhold Mayer, der sich bezüglich der an dem Gebäude entstandenen Schadenshöhe nicht genau festlegen will. Klar ist jedoch, dass der Brand einen fünfstelligen Betrag kosten wird.