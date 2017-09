So viele Helfer hatten Heinz und Helene Schütz noch nie zur Kartoffelernte: Mit gleich 33 Kindern rückte der Dögginger Kindergarten auf dem riesigen Kartoffelacker an, um selbst Hand anzulegen bei der Ernte der letztendlich als Pommes oder Kartoffelbrei in der Küche geliebten Delikatesse. Mit großem Eifer stürzte sich die Kinderschar auf die herrlichen Feldfrüchte, doch auch die Suche nach Regenwürmern oder die Entdeckung einer toten Maus begeisterten. Landwirt Heinz Schütz demonstrierte zuerst mit einem Karsch die mühsame Ernte der Kartoffel zu Zeiten der Urgroßeltern, ehe er den Roder in Gang setzte. Schnell waren Eimer und Säcke gefüllt, und so hatte man sich die anschließend von Helene Schütz zubereitete Kartoffelsuppe redlich verdient. Foto: Minzer