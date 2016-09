Die Wärme der Spätsommertage genießen auf unserem Bild die Teilnehmer der Mutter-Kind-Gruppe beim Familientag am Grillplatz Kupferbrunnen. Zehn Mütter treffen sich regelmäßig dienstags von 9.30 bis 11.30 Uhr in der Gauchachschule in Döggingen. Diesmal ging es gemeinsam mit den Vätern ins Freie. Natürlich sorgten diese auch für eine zünftige Verpflegung am Lagerfeuer, während sich die Kinder in der Kneippanlage voller Freude die Füße kühlen durften. Foto: Minzer