Bräunlingen-Döggingen (mi). Der Musikverein Döggingen sucht einen neuen Dirigenten. Nach acht Jahren will sich der derzeitige musikalische Leiter Helmut Willmann aus Neustadt-Rudenberg neu orientieren und kündigte seinen Rücktritt an. Fasnacht und das Frühjahrskonzert stehen noch unter seiner musikalische Leitung, ehe für eben dieses Konzert die Stabübergabe geplant ist. Vorsitzender Matthias Maier ist zuversichtlich, bis dort einen Nachfolger gefunden zu haben. Mit Helmut Willmann nimmt ein engagierter und beliebter Musikant, dem vor allem die Nachwuchsarbeit am Herzen liegt, Abschied aus Döggingen.