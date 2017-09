Bräunlingen Dirigent begeistert von Kapelle

Frank Unold ist in der Blasmusikszene der Region bekannt, nicht nur, weil die ganze Familie seit Jahrzehnten im Musikverein Unadingen verwurzelt ist, sondern auch wegen seiner bisherigen Dirigententätigkeit. So führte er zwölf Jahre lang in Gündelwangen den Dirigentenstab, ehe er zuletzt diesen Part in Mundelfingen innehatte. Unold qualifizierte sich nach der Grundausbildung in seinem Heimatverein mit dem Erwerb des B-Dirigentenscheins in der Bundesakademie in Trossingen. Inzwischen hat er bereits zwei offizielle Auftritte mit seiner neuen Kapelle beim Brunnenfest und dem Kirchenpatrozinium erfolgreich hinter sich und zeigt sich begeistert von der Probendisziplin und der Lernbegeisterung seiner neuen Truppe.

Besonders gefällt ihm die gute Nachwuchsarbeit in Döggingen und die Arbeit mit vielen jungen Musikern. In seiner Ausrichtung will er sich nicht festlegen und nach Möglichkeit das komplette Blasmusikrepertoire abdecken. Die Probenarbeit zielt schon wieder auf das bevorstehende Adventskonzert mit dem Männergesangverein ab.