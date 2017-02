Bräunlingen Dieser Mann macht Wünsche wahr

Ja, denn im August 1967 habe ich die Ausbildung für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst in Schlechtbach begonnen und dann später an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Stuttgart meine Prüfungen für den nichttechnischen gehobenen Dienst abgelegt.

Die Aufstellung und der Vollzug des Haushaltsplanes, die Prüfung der Zahlbarmachung der vorgesehenen Ausgaben, die Überwachung der Einnahmen und dazu in Bräunlingen die Sonderaufgaben. Dazu gehören die Aufgaben bei der Stromversorgung, der Abwicklung des städtischen Krankenhauses sowie die Biowärme-Bräunlingen und das Seniorenzentrum.

Das sind Aufgaben, die mich damals reizten, den Job des Kämmerers zu übernehmen. Mir ging es darum, dass sich mein neues Aufgabespektrum wesentlich erweitert.

Den Vollzug des Haushaltsplanes und den Jahresabschluss so hinzubekommen, dass er den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Auch ist die Aufstellung des Haushaltsplanes durch die Prüfung der Machbarkeit der Haushaltswünsche der Kernstadt, des Gemeinderates und der Ortsteile für den jeweiligen Haushalt des Kalenderjahres nicht einfach.

Die größte Ernüchterung war für mich, als die Geschichte mit den Abwasserbeiträgen losging. Mit dem Verhalten mancher Betroffener bin ich nur schwer klar gekommen. Aber ich sehe es immer noch nicht persönlich.

Trotz allen Diskussionen über den Umbau der Stadthalle war für mich die Abwicklung, sowohl bei den Kosten, als auch bei der zeitlichen Abwicklung, sehr positiv. Das Projekt ist nach meiner Ansicht vor allem finanzierungsmäßig gut gelaufen.

Bei den vorgelegten Zahlen bei Großprojekten muss man bei Sanierungen immer einen eventuellen Zuschlag im Hinterkopf haben.

Zu Beginn meiner Bräunlinger Amtszeit habe ich gute Hilfe aus dem Kreise der Kämmerer der Nachbarstädte erhalten, die mir den Einstieg in Bräunlingen erheblich leichter machten. Auch später gab es immer wieder Infobesprechungen, Tagungen, Schulungen und Arbeitstreffen, bei denen Problemfelder und Kalkulationen besprochen wurden.

Aus dem Politischen hab ich mich immer rausgehalten. Wenn ein Wunsch bestand, dann habe ich versucht, seine Machbarkeit darzustellen. Wenn dann der Gemeinderat und der Bürgermeister dahinter stehen, dann muss man auch versuchen, die Maßnahme im Haushaltsplan unterzubringen und die erforderliche Finanzierung zu sichern.

Manfred Buchwald ist 65 Jahre alt, verheiratet und wohnt in Bräunlingen. Er war viele Jahre stellvertretender Vorsitzender des Heimat- und Trachtenbunds und fährt in seiner Freizeit gerne Motorrad, was er im Ruhestand ab 1. April verstärkt machen will. Er hat zwei Motorräder und bastelt gerne daran herum. Er liest immer wieder ein gutes Buch, das ihn fesselt und reist gerne, nicht nur durch Deutschland.

