Bräunlingen Die magische Grenze liegt bei zwölf

Hüfingen (jak). In Behla wird zwar eine zentrale Kinderbetreuung eingerichtet, doch vorerst werden die Einrichtungen in Ortsteilen erhalten bleiben – solange, wie sie zu Beginn des Kindergartenjahres mindestens zwölf Hüfinger Kinder vorweisen können. Und so wird nun in den Ortsteilen erwartungsvoll auf die Bedarfsplanung für Kindertageseinrichtungen, die der Gemeinderat morgen verabschiedet, geblickt. Denn davon hängt viel ab. Wie schnell es sich ändert, zeigen vor allem Behla und Fürstenberg – ein oder zwei größere Jahrgänge oder Jahrgänge mit weniger Kindern bringen starke Schwankungen mit sich.

Fürstenberg: In den vergangenen Jahren war der Fürstenberger Kindergarten ein Sorgenkind. Jahrgänge mit sehr wenigen oder gar keinen Geburten haben dazu geführt, dass zeitweise nur noch eine Kleingruppe angeboten werden konnte.

Fürstenberg hat wieder eine Regelgruppe