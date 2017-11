Bräunlingen Die große Schau der kleinen Städte

Herbert Gilly, der die Idee zu der Ausstellung hatte und auch mit seiner Revivalband mit Jazz-Standards für die musikalische Unterhaltung sorgte, hatte den angehenden Lehrer Reinhold Ulmschneider im Seminar vor 45 Jahren kennengelernt und ist bis heute mit ihm befreundet.

Bereits damals hatte Ulmschneider mit dem Zeichnen begonnen und bald darauf angefangen, alte Gebäude in Miniatur nachzubauen. Bald bildete eine Nachbildung des mittelalterlichen Rottweils den Mittelpunkt seiner gigantischen Modelleisenbahnanlage. Mit dem Fahrrad ging der Künstler auf die Jagd nach denkmalgeschützten Gebäuden, Burgen, Schlössern, die er in Pappe detailgetreu nachbaute. An interessanten Bauten hielt er an und fertigte eine kurze Skizze, die später in ein originalgetreues Modell umgewandelt wurde. Dreidimensionale Bilder, wie sie der Künstler selbst nennt.

Susanne Huber-Wintermantel sieht die Anfänge von Ulmschneiders künstlerischer Tätigkeit in seiner Kindheit im historischen Rottweil sowie einem Vater, der Messmer war und Krippenlandschaften baute. Später, als Kunstlehrer, erstellte der Künstler dann stabile Holzmodelle, die beliebig demontiert und zusammengesetzt werden konnten. So wurde den Schülern Architektur spielerisch nähergebracht.

Die Initialzündung für die heutigen Kunstwerke war eine Reise nach Barcelona im Jahr 2014, wo Ulmschneider die Architektur von Antonio Gaudi kennenlernte. Gleichzeitig in Pension gegangen, weckte dies in ihm eine unerschöpfliche Kreativität. Es entstanden immer neue Kunstwerke, ganze Städte, düster, manchmal Ruinen, gespickt mit Finessen, mechanisch, künstlerisch, hintersinnig. Jedes Gebäude hat eine Geschichte, die der Künstler zu erzählen vermag. Alte Zeichnungen wurden jetzt in dreidimensionale Gebilde umgewandelt. Als Materialien dienen Verpackungskarton, Rinde, Wurzeln, Sand und Pflanzenfossilien. Über die Verpackung kam der Künstler schließlich in Kontakt mit Bräunlingen. So enthält auch eines der Ausstellungsstücke Gebäude und Strukturen der Stadtgeschichte.

Die Ausstellung "Am Eingang der inneren Stadt" von Reinhold Ulmschneider kann im Bräunlinger Kelnhof-Museum bis zum 7. Januar jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr besucht werden. Ausnahmen sind Heiligabend und Silvester. Am Mittwoch, 15. November, und am Donnerstag, 30. November, jeweils ab 19 Uhr führt der Künstler selbst durch seine Ausstellung. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Gesonderte Termine für Gruppen können mit dem Amt für Tourismus, Kultur und Sport telefonisch unter 0771/60 31 71 oder über kulturamt@braeunlingen.de vereinbart werden.