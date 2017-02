Bräunlingen Der Weg vom Holzklotz zur Larve

Die Begabung der Künstlerin kommt nicht von ungefähr, gehörte doch Johann Hummel zu ihren Vorfahren. Der gelernte Feinmechaniker betrieb das Maskenschnitzen als Liebhaberei. Mehrere von ihm geschaffene Hansel- und eine Bocktreiberlarve sind in der Ausstellung zu sehen.

Die Arbeit des Maskenschnitzers allein macht noch keine Larve – genauso wichtig ist die Bemalung. Die hieß früher Fassung und Handwerker, die Gegenstände aus Holz wie Skulpturen, Uhrenschilder oder Bauernmöbel bemalten, hießen Fassmaler. Peter Pfaff fasst als Maler und Restaurator seit vielen Jahren für die Bräunlinger Zunft Larven. Er zeigt an Ausstellungsobjekten, wie sich Fassung und Bemalung unterscheiden, wie sehr die Farbe das Erscheinungsbild einer Larve prägt und was beim Bemalen der Masken alles beachtet werden muss. Die Fassung wurde aus Materialschichten aufgebaut, was in der Ausstellung an Larven mit Beschädigungen gut erkennbar ist.

Die Ausstellung "Larven und Schemen – Alte Masken der Baarstädte" ist noch am 26. Februar und am 5. März jeweils von 14 bis 17 Uhr zu sehen. Am 5. März wird dazu um 14.30 Uhr eine Führung durch die Ausstellung angeboten. Aufgrund der großen Nachfrage gibt es am Donnerstag, 16. Februar, einen Sonderöffnungstermin mit Führung durch die Ausstellung. Die Führung beginnt um 19 Uhr; die Ausstellung ist bis 20.30 Uhr geöffnet.