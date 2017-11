Bräunlingen Der Kirchenchor will auf Wachstumskurs bleiben

Bräunlingen (bo). "Wir starten das Mitsingprojekt 2018 an Dreikönig und führen es wie in den Vorjahren an Ostern auf", erklärte Kantor Frank Rieger. 15 Jahre ist er nun an vorderster Front und noch immer mit demselben Elan dabei, um den Chor zukunftsfähig zu halten. "Die Mitgliederwerbung ist das gesamte Jahr hindurch wichtig, dafür müssen wir uns aus einer starken Position heraus einsetzen", so der Kantor.