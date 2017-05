Bräunlingen Dem Ferienglück am Girenhof einen Schritt näher gekommen

Schwierig ist natürlich der Außenbereich des Hofes. Aber die Häuser würden sich gut ins Umfeld intrigieren. Der Ortschaftsrat findet die Idee gut und unterstützt das Vorhaben der Eigentümer. Ob das Projekt genehmigt wird, hängt aber von vielen Behörden ab. Ortsvorsteher Horst Kritzer hofft für die Eigentümer, dass ein Weg gefunden wird. Die Zustimmung erfolgte einstimmig.

Die Planungen für das Breitband in Waldhausen laufen auf Hochtouren. Viele in Waldhausen wollen die Anschlüsse. In der nächsten Sitzung soll nochmals darüber informiert werden. Ebenso läuft auch das Projekt Bürgersaal-Umbau. Die Pläne sind inklusive Kostenaufstellung fertig und sollen demnächst vorgestellt werden.

Für das Baugebiet Hinterm Kirchel II gibt es mittlerweile drei Bewerber. Das Baugebiet ist für 16 Bauplätze geplant, aber laut Ortsvorsteher Horst Kritzer ist auch eine Teil­erschließung möglich.