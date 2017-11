Das neue Bürgerhaus in Unterbränd soll Brändbachhalle heißen. Diesen Beschluss fasste der Ortschaftsrat nach einer Umfrage unter den Bürgern. Unterdessen geht es in der Halle an den Innenausbau. Bei der Umfrage war in jedem Haushalt ein Zettel ausgeteilt worden, auf dem jeder seinen Wunschnamen oder eine Alternative eintragen konnte. Insgesamt gab es beim Ortschaftsrat 36 Rückmeldungen, von denen elf für die Brändbachhalle votierten, knapp gefolgt von Kirnberghalle mit zehn Stimmen. Zwei Mal wurde Kirnbergseehalle gewünscht, der Rest verteilte sich auf mannigfaltige andere Namen. In der kommenden Bürgerversammlung im Januar wird unter den elf Einsendern des Gewinnernamens ein Sachpreis ausgelost. Foto:Rademacher