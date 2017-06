Der Chor der Lammgesellschaft, der mittlerweile seit mehr als zehn Jahren mit Konzerten das Publikum erfreut, möchte auch in disem Jahr zum bereits traditionellen Scheunenkonzert beim Duryhof einladen. Mittlerweile ist der Chor mit mehr als 30 Frauen und Männern sehr gut aufgestellt und probt seit Anfang des Jahres unterschiedliche Gesangsstücke für das Konzertwochenende ein, das am Samstag, 8. Juli, und Sonntag, 9. Juli, stattfindet. Das Konzert mit dem Überbegriff "La(m)more" ist geprägt von Liedern über Liebe, Lust und Leidenschaft in verschiedenen Stilrichtungen, Epochen und Sprachen. Das Programm für Soli, Quartett, Männerstimmen und Frauenstück wird begleitet von Michael Lauenstein am Akkordeon. Unter der bewährten Leitung der engagierten Chorleiterin Sandra Heinz ist der Chor bestrebt, dem Publikum, das teils schon viele Jahre die Konzerte besucht, einen Abend mit der ganzen Bandbreite der Chormusik zu bieten. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass mit Bewirtung von Getränken und kleinem Imbiss ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, die kostenlosen Eintrittskarten gibt’s bei Schuhhaus Bombeiter, Feinkost Faller, Metzgerei Rosenstihl sowie bei allen Chormitgliedern. Foto: Lammgesellschaft Bräunlingen