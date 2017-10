Bräunlingen Bürgernah und authentisch will er sein

Bräunlingen (jak). "Man kann Konflikte vermeiden, wenn man schon im Vorfeld mit den Leuten spricht", erklärt Zorn. Das sei wichtiger als die schönste Internetseite. Und diese Regeln sollten auch für die Verwaltung gelten. "Der Bürger zahlt die Verwaltung schließlich, da sollte sie auch für ihn da sein."

"Die Vereine sind das Rückgrat unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens", sagt Heiko Zorn. Schließlich ist er selbst ein Vereinsmensch und ist in der "vielfältigen und bunten" Vereinswelt von Bräunlingen zuhause: Vorsitzender der CDU, Vorsitzender des Fördervereins Stadtkapelle, Mitglied in der Stadtkapelle, bei den Krummen Hexen und in der Narrenzunft. Als Bürgermeister möchte er für Bräunlinger Vereine die Rahmenbedingungen schaffen, dass diese sich auf ihre Aufgaben konzentrieren können. Denn beispielsweise würden Jugendliche dort ausgebildet und gefördert. "Dadurch lernen sie soziale Kompetenzen, die die Kinder und Jugendlichen in unserer Gesellschaft benötigen", so der 40-Jährige.

Und wie will er das ehrenamtliche Engagement in Vereinen unterstützen? Beispielsweise bei der Hallenmiete, sagt der Kandidat. Zwar sei die bereits angepasst worden. "Aber die Vereine sind die Miete der alten Stadthalle gewohnt", erklärt Zorn. Auch auf Verwaltungsebene sieht der Diplom-Bauingenieur Möglichkeiten. Beispielsweise wenn es um verkehrsrechtlichen Anordnungen geht, die für Feste nötig sind, die auf der Straße stattfinden sollen. Dann ist nämlich das Landratsamt verantwortlich. "Es ist etwas anderes, wenn die Stadt Bräunlingen mit einer anderen Behörde in Kontakt tritt, als wenn ein Privatmann anruft", erklärt Zorn, der die Vereine auch darin unterstützen möchte, indem er Bürokratiehürden abbauen will.