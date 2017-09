Bräunlingen Brücken-Baustelle sorgt für Ärger

Zahlreiche Beschwerden laufen täglich bei ihm ein, wie er in der Ortschaftsratssitzung deutlich machte. Horst Kritzer hatte mit dem Bauleiter gesprochen und erfahren, dass unerwartete Probleme bei der Sanierung aufgetreten seien. Außerdem müsse man immer wieder abwarten, bis Baustoffe ausgehärtet seien. Daher sei die Baustelle nicht immer in Aktion, was viele Beobachter bemängelt hatten.

Sperrung "starkes Stück"

Vom Landratsamt sieht er es als "starkes Stück" an, dass man einfach über Monate eine Brücke komplett sperre, ohne adäquate Lösungen für Anwohner anzubieten. Er hätte gerne eine Behelfsbrücke gesehen.