Bräunlingen Brand: Kilbig-Marktstand brennt aus

Zeugen meldeten der Polizei den in Flammen stehenden Kilbig-Marktstand in der Blaumeerstraße. Das Feuer zog mehrere der Planen und Verkaufsmaterial in Mitleidenschaft und beschädigte oder verbrannte dieses.

Die Feuerwehr Bräunlingen konnte den Brand schnell löschen und das Ausbreiten des Feuers auf ein angrenzendes Gebäude verhindern.

Der verursachte Schaden wird auf fast 10.000 Euro geschätzt, so der Betreiber des Verkaufsstandes, der in der Nacht sichtlich geschockt war. Nach ersten Angaben geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus.