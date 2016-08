Bräunlingen (mp). Der ehemalige CDU-Stadtrat, Feuerwehrmann und engagierte Bräunlinger Landwirt , Viktor Hauser, ist tot. Er verstarb am vergangenen Freitag im Alter von 88 Jahren. Von 1959 bis 1971 gehörte Hauser als CDU-Stadtrat dem Gremium seiner Heimatstadt an, war 30 Jahre amtlicher Viehschätzer, über 40 Jahre aktiver Feuerwehrmann und über 50 Jahre Mitglied im Männergesangverein Liederkranz (MGV). Viktor Hauser war einige Zeit auch als Bassstimme in den Reihen des Siedlerchors in Donaueschingen zu hören. Vor drei Jahren feierte Viktor Hauser diamantene Hochzeit mit seiner Frau Irma. Das Seelenamt findet am Donnerstag, 1. September, um 13.15 Uhr in der Remigius-Kirche in Bräunlingen statt. Anschließend ist die Beerdigung auf dem Friedhof.