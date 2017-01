Bräunlingen Bläserquintett und Orgel harmonieren hervorragend

Mit der Posaune, der Königin der Blasinstrumente, der Tuba, der Trompete und dem Tenorhorn, teilweise im Zusammenspiel mit der Orgel, zauberten die sechs Musiker einen beeindruckenden Kirchenmusikabend, der mit viel Applaus belohnt wurde. Organist Frank Rieger zeigte bei mehreren Orgelsolostücken, darunter eine Orgelsymphonie und "Litanes" von Jehan Alain, dass auch die vor einer gründlichen Renovation stehende Kirchenorgel sehr gute Vorträge möglich macht. Etliche symphonische Werke waren zu hören, darunter zwei Suiten von Traugott Fünfgeld, eine Orgelsymphonie von Charles Maria Windor sowie "Pomp und Circumstance March No. 1" von Elgar, arrangiert von Fynn Müller.

Frank Rieger freute sich bei seinen Begrüßungsworten, dass nach der Kirchenrenovationsphase nun auch wieder Kirchenkonzerte in der Stadtkirche möglich sind. Die Orgel werde in den kommenden Monaten neu ausgereinigt und Register mit neuen Orgelpfeifen besetzt, für die Patenschaften übernommen werden können.

Die Vielfalt der Kirchenmusik ist in der katholischen Pfarrgemeinde Bräunlingen sehr groß. In der Kantorei treffen sich im Erwachsenenchor Interessierte, die gerne singen wollen, auch wenn sie keine Chorerfahrung haben. Die Kinderkantorei ist je nach Alter in zwei Gruppen getrennt, die jede Woche am Freitagnachmittag im Gemeindehaus proben. Die Karmelband prägt Gottesdienste mit neuen geistlichen Liedern und moderner Kirchenmusik. Mit gregorianischem Choral und deutschem Liturgiegesang gestaltet die Choralschola Vesper und Gottesdienste mit. Ansprechpartner für die Kirchenmusik ist Frank Rieger, Telefon 0771/8 97 75 68.