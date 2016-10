Bräunlingen Bis zu 3500 Teilnehmer wären möglich

Bräunlingen. "Wir könnten bis zu 3500 Teilnehmer managen", bemerkt der Vorsitzender Frank Kliche von der veranstaltenden Laufsportgemeinschaft (LSG) Schwarzwald-Marathon. Doch sind weniger die Teilnehmerzahlen als die qualitativen Merkmale der Organisation und Durchführung, welche die Organisatoren auszeichnen.

Zudem sind sie bestrebt, das zweitägige Laufevent in zunehmendem Maß auch für Zuschauer und laufsportbegeisterte Nicht-Teilnehmer interessant zu gestalten. Die Aktionen beginnen heute, Samstag, mit einer Marathonsportmesse in der Stadthalle und eine Kartoffelparty.

Hier sind auch die Ehrungen für die Schüler, Jugend- und anderen Läufe. In der Halle wecken zahlreiche Info- und Verkaufsstände die Lust am Laufen. Die Hauptläufe folgen am Sonntag. Für die Zehn-Kilometer-, Halbmarathon- und Marathonläufer stehen betreute Stationen mit Verpflegungsmöglichkeiten bereit.