Bräunlingen Bilder werfen Blick auf Bräunlingen

Bräunlingen. Einen großen Teil der Fotoausstellung nehmen die Bilder von Kinderhobbyfotografen ein, die im Rahmen des Kinderferienprogramms beim Naturfreunde-Workshop mit ihren Digitalkameras viele Bilder, auch als Nahaufnahme, in und um Bräunlingen gemacht haben. Dabei haben die 14 Jungen und Mädchen unter anderem das alte Schulhaus, viele Blumen, Hunde und Katzen sowie weitere Tiere, idyllische Plätze in Bräunlingen, den Narrenbrunnen, ein Feuerwehrauto und viele für Bräunlingen typische Sichtweisen in der Kernstadt fotografiert. Sie haben meist selbst ihre Motive nach eigenen Idee und Eindrücken ausgewählt, auch unterstützt durch Hinweise der Workshopleiter.

"Wir haben danach die Bilder am Computer angeschaut, zum Teil auch vergrößert und jeder Teilnehmer hat von seinen vielen Bildern die nach seiner Meinung fünf besten Fotografien ausgesucht und dann intensiv bearbeitet", schilderte Workshopleiter die Wilfried Weiß zur Vorgehensweise. Diese ausgesuchten Bilder der 14 Kinder wurden beim Familientag am 30. September ausgestellt und von den vielen Besuchern bewertet, über 150 Bewertungen wurden abgegeben. "Darüber haben wir uns sehr gefreut", betont Weiß. Die drei am höchsten bewerteten Bilder werden auf DIN-A-3-Format vergrößert und mit anderen Bildern des Workshops bei der Ausstellung Ende Oktober der Öffentlichkeit präsentiert.

Neben den Bildern der jungen Hobbyfotografen können die Besucher auch viele Aufnahmen der Naturfreunde-Fotogruppe bestaunen, denn die 14 Mitglieder der Fotogemeinschaft machen das Jahr über viele Bilder bei unterschiedlicher Situationen und Motiven, die sie in ihren monatlichen Fotoabenden bearbeiten und auswählen. Alle zwei Jahre präsentiert die Fotogruppe im Rahmen einer Ausstellung ihre ausgewählten Bilder der Öffentlichkeit.