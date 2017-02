Bräunlingen Bierpfad soll noch dieses Jahr locken

Der neue Bierpfad steht in der langen Tradition des Bierbrauens in Bräunlingen. In früheren Jahren sorgten vier Brauereien für den notwendigen Bedarf an Gerstensaft. Der neue, 7,5 Kilometer lange Bierpfadrundweg auf der Strecke des ehemaligen Schosenhofrundweges, soll mit vielen Hinweisschildern, Infotafeln und Erläuterungen das Thema in einer natürlichen Umgebung näher bringen.

Vergangenes Jahr wurde eine aussagekräftige und bierspezifische Konzeption erstellt, die als Grundlage für die Umsetzung in 2017 dient. Anhand von acht über die gesamte Strecke verteilten Stationen rund um das Thema Bier, wird viel über den Gerstensaft und seine Entstehung, sowie geschichtliche Hintergründe informiert.

Die Infostationen beschäftigen sich mit dem Reinheitsgebot an einem Platz mit Kettensägekunst, dem Bier im alten Rom an der Badruine, der Gerste als eine Grundsubstanz des Bieres an einer Aussichtsplattform. Weitere Informationen gelten der Hefe, dem Hopfen und der Aussicht mit Wegweisern zu Bierzielen. Im Bereich der Badruine geht es um "Das Bier im alten Rom und um das Wasser bei den Brunnen". Auch das Glas mit den Erlebniselementen "Glastypen" wird thematisiert.