Bräunlingen Bewerber mit Durchhaltevermögen

Zwar sei im Bereich der Kinderbetreuung in den vergangenen Jahren viel getan worden, aber es gelte, die Angebote kontinuierlich an den Bedarf anzupassen. Denn gerade die Kinderbetreuung sei eine Voraussetzung für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und somit auch ein Standortfaktor. Das Gleiche gelte auch für die beiden Grundschulen in Bräunlingen und Döggingen. Doch nicht nur im Bereich Nachwuchs will Bächle aktiv sein: "Wir brauchen Angebote für alle Generationen. Daher will ich auch über alternative Wohnkonzepte für Menschen im Alter nachtdenken."

Auch wenn die Zahl der Einwohner in den vergangenen Jahren wieder leicht angestiegen ist, ist "die Bevölkerungszahl in der Gesamtstadt heute um mehr als 300 Personen niedriger als noch vor 15 Jahren". Diese 300 Bürger würden fehlen: in den Vereinen, der Einkommenssteuerzuweisung, beim Einkaufen und vielem mehr. "Ich will, dass die Bürger hierbleiben und nicht wegziehen, aber auch neuen Bürger die Stadt Bräunlingen zu ihrer Heimat machen." Hier brauche es Bauplätze, aber auch eine attraktive Preisgestaltung durch Anreize für Einheimische und Familien.

Zwar sei in den vergangenen Jahren viel investiert worden, doch das mache sich nun im kommunalen Haushalt bemerkbar. "Die Rücklage der Stadt weist nach den Planungen zum Jahresende noch gut 366 000 Euro auf und damit nur unwesentlich mehr, als gesetzlich vorgeschrieben", erklärt Bächle. Deshalb müsse die Finanzsituation im Blick behalten und neue Schulden vermieden werden.

Bräunlinen sei ein starker Wirtschaftsstandort. "Wir müssen gute Rahmenbedingungen schaffen, damit die Unternehmen sich weiterhin gut entwickeln können." Dazu brauche es auch Gewerbeflächen.

Die Stadtsanierung müsse auch in der Kirchstraße fortgeführt werden – doch erst, wenn das Geld dafür vorhanden ist. Bei der Überarbeitung der Stadtbildsatzung müsse der Spagat geschafft werden, den historischen Charme der Altstadt zu behalten und trotzdem Entwicklungsmöglichkeiten zuzulassen. "Es kann nicht sein, dass die Auflagen so streng sind, dass die Eigentümer ihre Gebäude lieber leer stehen lassen." Weitere Stichworte sind Einzelhandel und die Verkehrs- und Parksituation.

Im Bereich Infrastruktur möchte Bächle den Breitbandausbau vorantreiben und dafür sorgen, dass Gebäude, Straßen und Kanäle regelmäßig gepflegt und saniert werden. Beim öffentlichen Nahverkehr ist ihm vor allem die Anbindung "an die und zwischen den Ortsteilen" wichtig. Außerdem müsse das Tourismus-Profil geschärft werden.