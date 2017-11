Die SWR3 Elchparty am Samstagabend in Bräunlingen lockte zwar nicht gerade die Massen in die neue Stadthalle, aber diejenigen, die gekommen waren, feierten zusammen mit DJ Josh Kochhann eine ausgelassene Party mit viel Musik für jeden Geschmack – natürlich stand der begehrte kleine Elch immer wieder im Mittelpunkt. Nach einem eindrucksvollen musikalischen und lichttechnischen Einstieg machte der DJ einen Abstecher ins Publikum und begrüßte die Zuhörer persönlich. Den ersten beiden Frauen auf der Tanzfläche überreichte er einen Elch und mit einem Musikgewinnspiel machte der DJ Josh Kochhann den Leuten Laune auf mehr. Bestens vorbereitet auf die Veranstaltung zeigte sich das organisierende Amt für Tourismus, Kultur und Sport der Stadt – Security und das Deutsche Rote Kreuz waren vor Ort, und Carlo vom Glashaus übernahm mit den Ü30-Frauen des Turn- und Sportvereins Bräunlingen die Bewirtung der Gäste. Voll des Lobes war das SWR3-Team um Josh Kochhann über die tolle Musik- und Lichtanlage in der ­neuen Stadthalle. Foto: Müller