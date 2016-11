Bräunlingen Bereich Altstadt II nun komplett aufpoliert

Bräunlingen. Die Altstadtsanierung um das historische Erbe Bräunlingens im städtebaulichen Erscheinungsbild zu dokumentieren, hat in der Stadt einen hohen Stellenwert. Die Ensemblewirkungen der Bebauung im Altstadtbereich in Form des Reihenhauses mit der Traufseite zur Straße, den typischen Treppengiebeln, sowie den Straßen und Plätzen, schafft Identifikation in der Bevölkerung und eine Unverwechselbarkeit der Stadt. Dieses besondere Flair ist für Bräunlingen und auch in der Kommunalpolitik ein verpflichtendes Erbe, das versucht wird für die kommenden Generationen zu erhalten. Dies zeigen die bisherigen Sanierungsabschnitte Zwingelgasse und Altstadt I sowie II. Der Sanierungsbereich Altstadt II ist dabei mit hohen Zuschüssen aus dem Landessanierungsprogramm vom Hotel Lindenhof bis zur Stadthalle, nun auch finanztechnisch abgeschlossen.