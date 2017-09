Das Treffen des Bräunlinger Jahrgangs 1969/70 begann mit einem Sektempfang am Gasthaus "Zacher". Die Wiedersehensfreude bei den Teilnehmern war nach sieben Jahren groß. Mit Elisabeth Reiner ging es zu einer ausgiebigen Stadtführung, wobei es allerhand Neues zu erfahren gab. Kaffeepause war anschließend in den "Zähringerstuben", ehe es zur Brauereibesichtigung mit anschließender Verkostung in der örtlichen Löwenbrauerei ging. Bei einem Gottesdienst wurde der verstorbenen Schulkameraden gedacht, ehe es zum gemütlichen Teil erneut ins Gasthaus "Zacher" ging, wo man schöne gesellige Stunden mit vielen Gesprächen und Erinnerungen an die gemeinsamen Zeiten verbrachte. Foto: privat